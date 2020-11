Автоматическое исправление ошибок Windows:

Классификация ошибок Windows

Blue Screen of Death, BSoD – Синий экран смерти — название сообщения о критической системной ошибке (стоп-ошибке) в операционных системах Microsoft Windows. Ниже приводится полный список этих ошибок.

0x00000001: APC_INDEX_MISMATCH Это внутренняя ошибка ядра (kernel). Ошибка может возникнуть из-за несовпадения KeEnterCricticalRegion и KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.

0x00000002: DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY

0x00000003: INVALID_AFFINITY_SET

0x00000004: INVALID_DATA_ACCESS_TRAP

0x00000005: INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT

Стоп на Win XP SP2 или Server 2003ы

0x00000006: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT

0x00000007: INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT

0x00000008: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL

0x00000009: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL

0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась.

Наиболее частая причина возникновения – драйвер устройства использует неверный адрес.

Параметры:

1 – адрес, по которому выполнено ошибочное обращение

2 – IRQL, который использовалcя для обращения к памяти

3 – тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи

4 – адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу

Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за “кривых” драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe

0x0000000B: NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT

0x0000000C: MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED

0x0000000D: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION

Попытайтесь установить взаимоисключения используя NTOSEXEXLEVELS.H файл заголовков.

Вы должны найти точки взаимодействия и определить, какие из них пытаются получить доступ к этому уровню в неверной последовательности.

Параметры:

1 – настоящая нить уровня взаимодействия

2 – уровень взаимодействия пытающийся получить доступ

0x0000000E: NO_USER_MODE_CONTEXT

0x0000000F: SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED

0x00000010: 0SPIN_LOCK_NOT_OWNED

0x00000011: THREAD_NOT_MUTEX_OWNER

0x00000012: TRAP_CAUSE_UNKNOWN

В общем, эта ошибка означает, что причина её не известна. В этом случае, для установления причины попытайтесь заметить при каких обстаятельствах она произошла: что вы в это время делали или пытались сделать, какие изменения в системе произошли и т.д.

0x00000013: EMPTY_THREAD_REAPER_LIST

0x00000014: CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED

0x00000015: LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE

0x00000016: CID_HANDLE_CREATION

0x00000017: CID_HANDLE_DELETION

0x00000018: REFERENCE_BY_POINTER

0x00000019: BAD_POOL_HEADER

0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT

0x0000001B: PFN_SHARE_COUNT

0x0000001C: PFN_REFERENCE_COUNT

0x0000001D: NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE

0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Это очень часто встречающаяся ошибка. Обычно исключённый адрес указывает на драйвер или функцию, которая вызвала стоп-экран. Всегда обращайте внимание не только на указанный драйвер, но и на сам адрес или имидж, содержащий эту ошибку. Обычно это код исключения 0x80000003. Эта ошибка означает, что точка прерывания или суждение было достигнуто при обращении к памяти, но система загрузилась с /NODEBUG ключа. Это ошибка не должна появляться слишком часто. Если ошибка появляется постоянно, убедитесь, что отладчик (debugger) подключён и система загружается с /DEBUG switch.

На неИнтеловских системах, если адресс исключения 0XBFC0304, ошибка появляется вследствие кеширования процессора. Если ошибка будет появляться снова, свяжитесь с производителями.

Как правило, требуется анализ второго параметра этого сообщения, который указывает на адрес драйвера/функции, которая была причиной проблемы.

Параметры:

1 – код исключительной ситуации

2 – адрес, при обработке которого произошел сбой

3 – Parameter 0 of the exception

4 – Parameter 1 of the exception

0x0000001F: SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR

0x00000020: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT

Название ошибки указывает на повреждённый/отключённый APC счётчик. Если счётчик показывает значение не равное нулю, то он и есть источник проблемы. Отрицательное значение указывает на то, что файловая система вызывала FsRtlEnterFileSystem большее количество раз чем FsRtlExitFileSystem. Положительное значение указывает наоборот FsRtlExitFileSystem было вызвано большее количество раз чем FsRtlEnterFileSystem. Если у вас такая ситуация, проверьте все файловые системы установленные на машине. Сторонние перенаправители более всего подозреваются в сбое, так как они не были так тщательно протестированы, как NTFS, FAT, HPFS и RDR.

Текущий IRQL должен быть равен 0. Если нет, то определённый порядок аннулирования драйверов может быть причиной возникновения ошибки, возвращаясь на высоком уровне IRQ. Всегда пытайтесь заметить, что вы делали или какие приложения закрывали, какие драйвера были установлены на момент возникновения синего экрана. Этот симптом указывает на серьёзную проблему в драйверах третьей стороны.

Parameters:

1 – адрес APC, по которому висел (был в ожидании) на момент выхода.

2 – нить APC disable count

3 – текущий IRQ уровень

0x00000021: QUOTA_UNDERFLOW

0x00000022: FILE_SYSTEM

0x00000023: FAT_FILE_SYSTEM

Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на фаловой системе FAT16 или FAT32. Возможна проблема в самом диске или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.

Так же причиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном програмном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring).

0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM

Проблема с драйвером записи и чтения файловой системы NTFS ( NTFS.SYS ). Возможна проблема в самом диске или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.

Так же причиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном програмном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring).

0x00000025: NPFS_FILE_SYSTEM

0x00000026: CDFS_FILE_SYSTEM

0x00000027: RDR_FILE_SYSTEM

0x00000028: CORRUPT_ACCESS_TOKEN

0x00000029: SECURITY_SYSTEM

0x0000002A: INCONSISTENT_IRP

IRP неожиданно был обнаружен на несоответствующем состоянии; это когда поле или несколько полей были несовместимы с сохранившемся состоянием IRP. Например, IRP, который был закончен указывался, как всё ещё ждущий выполнения команд драйвера какого-либо устройства.

Параметры:

1 – адрес на котором IRP был найден в несоответствующем состоянии

0x0000002B: PANIC_STACK_SWITCH

Эта ошибка указывает а то, что область стека ядра переполнена. Это может возникнуть, когда драйвер ядра использует слишком много места в области стека. Это так же может случиться, если серьёзная ошибка в самом ядре.

0x0000002C: PORT_DRIVER_INTERNAL

0x0000002D: SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL

0x0000002E DATA_BUS_ERROR

Этот стоп чаще всего вызывается ошибкой в памяти системы. Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует.

Параметры:

1 – адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки

2 – физический адрес причины ошибки

3 – регистр статуса процессора (PSR)

4 – регистр инструкции ошибки (FIR)

0x0000002F: INSTRUCTION_BUS_ERROR

0x00000030: SET_OF_INVALID_CONTEXT

0x00000031: PHASE0_INITIALIZATION_FAILED

Инициализация системы не прошла на ранней стадии. Нужно более детально установить ошибку, так как этот код вам не говорит практический ни о чём.

0x00000032: PHASE1_INITIALIZATION_FAILED

Параметры:

1 – код статуса системы, который описывает почему система решила, что инициализация не прошла

2 – указывает место внутри INIT.C, где ошибка инициализации фазы 1 произошла

0x00000033: UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL

0x00000034: CACHE_MANAGER

0x00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS

Драйвер высшего уровня пытался вызвать драйвер низшего уровня через IoCallDriver() интерфейс, но в запасе не было свободного места в области стека, поэтому драйвер низшего уровня не сможет достичь нужных параметров, так как для него вообще нет никаких параметров. Это гибельная ситуация, так как драйвер высшего уровня считает, что заполнил параметры для драйвера низшего уровня (что-то он должен был сделать, чтобы вызвать драйвер низшего уровня). Тем не менее, так как для последнего драйвера нет свободного места в области стека, составитель аннулировал конец пакета. Это означает, что, скорее всего, какая-то другая память была повреждена.

Параметры:

1 – адрес IRP

0x00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO

Драйвер устройства пытался удалить из системы одно из объектов его устройства, но счётчик обращений этого объекта не был равен 0, означающий что для этого объекта всё ещё были невыполненные задачи (счётчик указывает номер причин, почему данный объект на может быть удалён). Это ошибка вызова драйвера.

Параметры:

1 – адрес объекта

0x00000037: FLOPPY_INTERNAL_ERROR

0x00000038: SERIAL_DRIVER_INTERNAL

0x00000039: SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX

0x0000003A: SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER

0x0000003B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

0x0000003C: INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED

0x0000003D: INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED

0x0000003E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED

Мультипроцессорная система не симметрична по отношению друг к другу. Чтобы быть симметричными, процессоры должны быть одного типа и уровня. Например, попытка использовать процессор уровня Pentium и 80486 вызовет ошибку. Кроме того, на х86 системах, возможность вычислений дробей должны быть на обоих процессорах или ни на одном.

0x0000003F: NO_MORE_SYSTEM_PTES

Не хватает РТЕ (page file entries). Обычно причиной является драйвер, который плохо вычищает файл подкачки (swap). Если отладчик ядра (kernel debugger) доступен проследите, где система запнулась и введите следующую команду:

!sysptes 3

0x00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL

Драйвер вызвал функцию IoBuildPartialMdl() и послал ей MDL, чтобы выявить часть источника MDL, но цель MDL не достаточно большая, чтобы отобразить пределы требуемых адресов. Это ошибка драйвера. Источник и цель MDL, так же как длинна линии адресов определения являются аргументами IoBuildPartialMdl() функции:

IoBuildPartialMdl( IN PMDL SourceMdl,

IN OUT PMDL TargetMdl,

IN PVOID VirtualAddress,

IN ULONG Length )

0x00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY

Если отладчик ядра (kernel debugger) доступен, команда Виртуальной Машины (VM) показывает различные величины:

Параметры:

1 – величина запроса, который не может быть удовлетворён

2 – номер страниц, которые были использованы из nonpaged pool.

3 – номер запрашиваемых страниц из nonpaged pool.

4 – номер доступных страниц

0x00000042: ATDISK_DRIVER_INTERNAL

0x00000043: NO_SUCH_PARTITION

0x00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS

Драйвер запросил завершение IRP [IoCompleteRequest()], но пакет был уже завершён. Эту ошибку сложно выявить. Самый простой случай – драйвер пытается завершить одну и ту же операцию дважды, но этот случай бывает очень редко. Так де бывает, что два различных драйвера пытаются завладеть пакетом и завершить его. Первый как правило срабатывает, а второй нет. Отследить, какой именно драйвер вызвал сбой, трудно, так как следы первого драйвера были переписаны вторым. Тем не менее, конфликт может быть выявлен, рассматривая DeviceObject поля, в каждом местоположении стэка.

Параметры:

1 – адрес IRP

0x00000045: INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS

0x00000046: DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION

0x00000047: REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION

0x00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP

Это ошибка указывает, что I/O Request Packet (IRP), который должен быть завершён, имеет определенный порядок отмены, а это означает, что пакет в таком положении, что может быть отменен никаким другим способом. Хотя сам пакет уже не относится драйверу, устанавливающему порядок завершения, так как он уже в стадии завершения.

0x00000049: PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF

Означает именно то, что пишет: ошибка страницы памяти с выключенным прерыванием. Рассматривайте эту ошибку, так же как 0x0A.

0x0000004A: IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE

0x0000004B: STREAMS_INTERNAL_ERROR

0x0000004C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR

Если ошибка появится во время загрузки NT, загрузка прервётся синим экраном.

Наиболее частые причины:

x218 – необходимая библиотека реестра не может быть загружена. Этот файл может отсутствовать или быть повреждённым. Чтобы решить проблему, вам понадобится спасательная загрузочная дискета.

Драйвер может повреждить ключ реестра во время загрузки в память, или память, в которую происходила загрузка этого ключа, может быть не действительной. Особенно AST EISA машины с 16М и выше памятью должны иметь доступ к памяти выше 16М, т.е. в утилите конфигурации EISA этот параметр должен быть ENABLED (разрешён). Иначе файл, который загрузится в ту память, при чтении покажет – 0xffffffff.

x21A – либо Winlogon либо CSRSS (Windows) внезапно отказали. Выходящий код может сказать больше. Обычно это – c0000005, что говорит о том, что неподдерживаемое исключение вызвало сбой в том или ином процессе. Здесь практически ничего нельзя сделать.

x221 – означает, что драйвер повреждён или системная библиотека была распознана, как повреждённая. NT делает всё, чтобы проверять целостность важных системных файлов. Синий экран показывает имя повреждённого файла. Если такое случилось, загрузитесь в любую другую систему или, если таковых нет, переустановите/отремонтируйте систему… Убедитесь, что версия файла, который был повреждён, совпадает с версией файла в дистрибутиве NT и если так, то просто замените его с диска. Постоянные ошибки с разными именами файлов означают проблемы с железом в I/O пути драйвера.

0x0000004D: NO_PAGES_AVAILABLE

Не хватает свободного места, чтобы закончить операцию. Если отладчик (kernel debugger) доступен, печатайте следующие команды:

!process 0 7

!vm

dd mmpagingfiles

dd @$p

Параметры:

1 – количество использованных страниц

2 – кол-во физических страниц на машине

3 – Extended commit value in pages

4 – Total commit value in pages

0x00000051: REGISTRY_ERROR

Что-то случилось с реестром. Если отладчик (kernel debugger) доступен, отследите ошибку. Если он вам покажет, что вы в ветке системы (CmpWorker будет присутствовать в перечне), введите следующие команды:

dd CmpRegistryMutex+18 L1

!thread

Это выдаст вам ветку и место ошибки в реестре.

Эта ошибка так же может означать, что реестр допустил ошибку I/O, когда пытался прочитать один из его библиотек, отсюда следует, что ошибка могла быть вызвана проблемой с оборудованием или что сама система повреждена. Это так же может означать, что ошибка вызвана операцией обновления, которую использует только система безопасности и это только когда ресурсы на исходе. Если такая ошибка появилась, проверьте, является ли машина PDC или BDC и сколько аккаунтов в базе данных SAM (Менеджер Безопасности Аккаунтов), может ли это быть цель echo и не заполнены ли соответствующие библиотеки почти до конца.

Параметры:

1. значение 1 (указывает, где появилась ошибка)

2. значение 2 (указывает, где появилась ошибка)

3. может указывать на библиотеку

4. может быть возвратным кодом HvCheckHive`а, если какая-либо библиотека повреждена

0x00000052: MAILSLOT_FILE_SYSTEM

0x00000053: NO_BOOT_DEVICE

0x00000054: LM_SERVER_INTERNAL_ERROR

0x00000055: DATA_COHERENCY_EXCEPTION

0x00000056: INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION

0x00000057: XNS_INTERNAL_ERROR

0x00000058: FTDISK_INTERNAL_ERROR

Система загрузилась с восстановленной первичной партиции, поэтому библиотеки говорят, что зеркало в порядке, но на самом деле это не так. Настоящие образы библиотек оттенены. Вам нужно удостовериться, что загрузка происходит с верной партиции.

0x00000059: PINBALL_FILE_SYSTEM

0x0000005A: CRITICAL_SERVICE_FAILED

0x0000005B: SET_ENV_VAR_FAILED

0x0000005C: HAL_INITIALIZATION_FAILED

0x0000005D: HEAP_INITIALIZATION_FAILED

0x0000005E: OBJECT_INITIALIZATION_FAILED

0x0000005F: SECURITY_INITIALIZATION_FAILED

0x00000060: PROCESS_INITIALIZATION_FAILED

0x00000061: HAL1_INITIALIZATION_FAILED

0x00000062: OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED

0x00000063: SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED

0x00000064: SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED

0x00000065: MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED

0x00000066: CACHE_INITIALIZATION_FAILED

0x00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED

Это означает, что реестр не может создать место, необходимое для содержания файлов реестра. Это ошибка не должна никогда появляться, так как процесс создания такого места происходит на ранней стадии загрузки системы и поэтому места для создания бассейна должно быть достаточно.

Параметры:

1. 5

2. указывает на NTOSCONFIGCMSYSINI, который потерпел неудачу.

0x00000068: FILE_INITIALIZATION_FAILED

0x00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED

Инициализация I/O системы не удалась по каким-либо причинам. Больше, практически, никакой информации нет. Такое могло случиться, если установка приняла не правильное решение по поводу инсталляции системы, или пользователь переконфигурировал систему. Или пытается установить образ одной системы на совершенно другую.

0x0000006A: LPC_INITIALIZATION_FAILED

0x0000006B: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED

Параметры:

1. указывает на код статуса, который решил, что инициализация NT не прошла успешно.

2. указывает на место в NTOSPSPSINIT.C, где ошибка была обнаружена.

0x0000006C: REFMON_INITIALIZATION_FAILED

0x0000006D: SESSION1_INITIALIZATION_FAILED

0x0000006E: SESSION2_INITIALIZATION_FAILED

0x0000006F: SESSION3_INITIALIZATION_FAILED

0x00000070: SESSION4_INITIALIZATION_FAILED

0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED

Это коды кодов (SESSION1 – SESSION5) указывают место в NTOSINITINIT.C, где была допущена ошибка.

Параметры:

1. указывает код статуса, который решил, что инициализация NT не прошла успешно.

0x00000072: ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED

0x00000073: CONFIG_LIST_FAILED

Указывает, что одна из системных библиотек повреждена или не читаема. Эта библиотека может быть или SOFTWARE, или SECURITY, или SAM (Менеджера Безопасности Аккаунтов).

Параметры:

1. 5

2. 2

3. список библиотек

4. указывает строку (UNICODE_STRING), содержащую имя библиотеки

0x00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO

Эта ошибка может показывать то, что библиотека SYSTEM, загружаемая OSLOADER/NTLDR, повреждена. Тем не менее, это практически невозможно, так как OSLOADER всегда проверяет библиотеки после загрузки и убеждается, что они не повреждены.

Эта ошибка так же может означать, что некоторые требуемые ключи реестра и их параметры отсутствуют. Загрузка в LastKnownGood (Последней хорошей конфигурации) может решить проблему, или вам придётся переустанавливать систему, или воспользуйтесь Emergency Repair Disk.

0x00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION

Эта ошибка может появиться, если файлы SYSTEM библиотеки (SYSTEM и SYSTEM.ALT) не могут разместить дополнительную информацию, записанную в библиотеки реестра, между инициализациями реестра и первой фазы (когда файловые системы доступны). Эта ошибка обычно означает, что на диске недостаточно свободного места, так же это может произойти при попытке сохранить реестр на устройстве “только чтение”.

0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES

эта ошибка может возникнуть по причине драйвера, который не полностью вычищен из памяти после I/O операции.

Параметры:

1. адрес процесса

2. число замкнутых страниц

3. число частных страниц

4. 0

0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

Запрошенная страница памяти ядра не может быть прочитана. Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска (очень редко, когда причиной может быть нехватка ресурсов, а конкретней, резерв nonpaged pool (незанятого дискового пространства) со статусом c0000009a [STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES]).

Если первый и второй параметры кода ошибки равны 0, означает, что место ошибки в ядре не было найдено. Значит, эта ошибка вызвана плохим оборудованием.

I/O статус c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) или C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) обычно означает, что информация не может быть прочитана из-за плохого блока в памяти. После перезагрузки автоматическая проверка диска попытается определить адрес плохого блока на диске. Если статус будет C0000185

(STATUS_IO_DEVICE_ERROR) и виртуальная память находится на SCSI диске, то должно быть проверено подключение дисков и их срок годности.

Параметры:

1. 0

2. 0

3. значение PTE на момент ошибки

4. адрес ошибки ядра

1. код статуса

2. I/O код статуса

3. номер страницы виртуальной памяти

4. дополнительное место в файл виртуалки

Больше информации ->

0x00000078: PHASE0_EXCEPTION

0x00000079: MISMATCHED_HAL

Уровень проверки HAL и тип конфигурации HAL не подходят ядру системы или типу машины. Такая ошибка, скорее всего, вызвана тем, что пользователь вручную обновил либо NTOSKRNL.EXE либо HAL.DLL. На машине мультипроцессорный HAL (MP) и унипроцессорное ядро (UP) или наоборот.

Параметры:

1. тип несовпадения (1, 2 или 3):

1. несовпадение уровней выпуска PRCB (несовпадение дат). Если дело в этом, то параметры 2 и 3: 2 – наибольший уровень у NTOSKRNL.EXE

3 – наибольший уровень у HAL.DLL 2. несовпадение версий, в этом случае параметры 2 и 3: 2 – версия NTOSKRNL.EXE

3 – версия HAL.DLL

версии:0 – 1 – 2 – 3. Micro Channel Architecture (MCA) компьютерам требуется специфический MCA HAL, в этом случае параметры 2 и 3: 2 – тип машины, определённый NTDETECT.COM

значение 2 означает, что этот HAL сделан для MCA

3 – тип машин, которые этот HAL поддерживает

0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Не может быть прочитана запрашиваемая ядром страница памяти. Ошибка вызвана плохим блоком в памяти или ошибкой контроллера диска. См. так же 0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR.

Параметры:

1. тип лока который повис

2. статус ошибки (обычно I/O код статуса)

3. текущий процесс (виртуальный адрес для лока типа 3 или PTE)

4. адрес виртуальной памяти, который не может войти в файл подкачки.

0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

В процессе инсталляции I/O системы, драйвер загрузочного устройства, возможно, не смог инициализировать устройство, с которого система пыталась загрузиться, или файловая система, которая должна была прочитать это устройство, либо не смогла инициализироваться, либо просто не распознала информацию на устройстве, как структуру файловой системы. В случае составителя, первый аргумент – это адрес уникодовой структуры информации, которая является ARC именем устройства, с которого была попытка загрузиться. Во втором случае, первый аргумент – это адрес объекта устройства, которое не может быть смонтировано.

Если эта ошибка возникла при начальной инсталляции системы, то она может означать, что система была установлена на диск или SCSI контроллер, которые ей не поддерживаются. Имейте в виду, что некоторые контроллеры поддерживаются только драйверами из виндовских библиотек (WDL), которые должны быть установлены выборочной установкой.

Эта ошибка так же может произойти после установки нового SCSI адаптера или контроллера или после изменений системной партиции. В этом случае, на x86 системах, нужно отредактировать BOOT.INI; на ARC системах, нужно запустить Setup. Для большей информации, как должен быть изменён BOOT.INI, смотрите Windows NT Advanced Server “Administrator`s Guide”.

Если аргумент указывает на ARC имя строки (string), формат первых двух (это только в этом случае) длинных слов будет:

USHORT Length;

USHORT MaximumLength;

PVOID Buffer;

Например, если первое длинное слово содержит что-то типа 00800020, где 20 длина Уникодового стринга (Unicode string), и следующее длинное слово будет содержать адрес буфера.

Если аргумент указывает на объект устройства, формат первого слова будет:USHORT Type;

Значит, первое слово содержит 0003, где Type код всегда будет 0003.

Примечание:

Вы сразу сможете опознать, указывает ли аргумент на ARC имя или на объект устройства, так как Уникодовая строка (Unicode string) никогда не содержит нечётное число байтов, а объект устройства всегда будет содержать тип кода – 3.

Параметры:

1. указатель на объект устройства или Уникодовая строка (Unicode string), или ARC имя.

0x0000007C: BUGCODE_PSS_MESSAGE

0x0000007D: INSTALL_MORE_MEMORY

Не хватает памяти, чтобы загрузить Windows NT (необходимо 5 MB).

Параметры:

1. номер найденных физических страниц

2. нижняя физическая страница

3. высшая физическая страница

4. 0

0x4000007E: WINDOWS_NT_BANNER

0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не допускает, или захват (a bound trap), или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода стопа – число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи.

В общем, баг появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за плохого RAM, так же из-за разгона процессора.

Попробуйте отменить в BIOS – sync negotiation (синхронная передача данных).

0x00000080: NMI_HARDWARE_FAILURE

HAL должен сообщить всю конкретную информацию и предложить пользователю обратиться к его поставщику оборудования за тех.поддержкой.

0x00000081: SPIN_LOCK_INIT_FAILURE

0x00000085: SETUP_FAILURE

(Примечание: текстовая форма setup`a больше не использует проверку багов (bugcheck), чтобы выйти из серьёзных ошибок. Поэтому вы никогда не столкнётесь с 0x85. Все проверки багов были заменены на более дружелюбные и (где возможно) более информативные сообщения об ошибках. Тем не менее, некоторые составители ошибок просто были заменены нашими bugcheck экранами, и код для этих состояний ошибок такой же, как и был. Они приведены ниже.)

1-

0: OEM HAL шрифт – недействительный формат файла *.fon, поэтому установка не смогла отобразить текст. Это означает, что vgaxxx.fon на CD или флоппи повреждён.

1: Не смогло инициализироваться видео. Эта ошибка имеет собственный экран и пользователю предоставляется только 2 варианта.

Это означает, что файл vga.sys (или другой драйвер, в зависимости от машины) повреждён, или то, что данное оборудование не поддерживается.

2 – что дало сбой:

0: NtCreateFile of devicevideo0

1: IOCTL_VIDEO_QUERY_NUM_AVAIL_MODES

2: IOCTL_VIDEO_QUERY_AVAIL_MODES

3: Желаемый режим видео не поддерживается. Это означает внутреннюю ошибку установки.

4: IOCTL_VIDEO_SET_CURRENT_MODE (невозможно установить режим видео)

5: IOCTL_VIDEO_MAP_VIDEO_MEMORY

6: IOCTL_VIDEO_LOAD_AND_SET_FONT 3 – код статуса NT API вызова

2: Нехватка памяти. Теперь эта ошибка использует более дружественный экран, в зависимости от того, как далеко зашла установка.

3: Клавиатура не была инициализирована. Теперь используются 2 разных экрана в зависимости от ошибок, которые тут могли появиться. Это может означать, что диск, содержащий драйвера для клавиатуры (i8042prt.sys или kbdclass.sys) повреждён или машина имеет клавиатуру, которая не поддерживается.

Так же это может означать, что dll раскладки клавиатуры не может быть загружен.

2 – что дало сбой:

0: NtCreateFile of deviceKeyboardClass0 .

“Установка не обнаружила клавиатуру, подключённую к вашему компьютеру.”

1: Unable to load keyboard layout dll.

“Установка не может загрузить dll раскладки клавиатуры .”

Это значит, что на флоппи или CD нет файла (kbdus.dll для us или других dll).

4: Установка не смогла выяснить путь устройства, с которого началась установка. Это внутренняя ошибка установки.

5: Не прошла проверка на работоспособность партиций. Это означает баг в драйвере диска. Параметры имеют значения только для группы установки.

0x0000008B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH

Эта ошибка возникает в процессе загрузки, когда контрольная сумма MBR, которую посчитала система, не совпадает с контрольной суммой загрузчика. Обычно это означает вирус. Некоторые вирусы не могут быть определены/найдены. Загрузитесь с дискеты с вирус-сканером (убедитесь, что дискета защищена от записи!)

KerBugCheckEx

параметры:

1 – Disk Signature from MBR.

2 – MBR checksum calculated by osloader.

3 – MBR checksum calculated by system.

0x0000008E

Применяется к следующим системам:

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Professional SP1

Microsoft Windows XP Home Edition SP1

0x0000008F: PP0_INITIALIZATION_FAILED

Это сообщение появляется, если инициализация фазы 0 менеджера Plug and Play не прошла на стадии инициализации ядра (kernel-mode Plug and Play Manager failed). Вообще-то нет ничего такого, что бы могло вызвать эту ошибку.

0x00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED

Это сообщение появляется, если инициализация фазы 1 менеджера Plug and Play не прошла на стадии инициализации ядра (kernel-mode Plug and Play Manager failed). Вот здесь происходят практический все инициализации, включая конфигурацию среды (реестр и т.д.) драйверов для вызова I/O впоследствии.

0x00000092: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM

Этот баг появляется только когда UNIPROCESSOR драйвер загружается на систему, в которой больше чем один активный процессор.

KeBugCheckEx

параметры:

1 – адрес базы драйвера.

0x00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE

Эта ошибка появляется, когда код ядра (kernel code), такой, как сервер, перенаправитель (redirector), другие драйвера и так далее пытаются закрыть не действительный указатель.

Параметры:

1 – указатель, с которым NtClose был вызван.

2 – 0 означает, что был закрыт защищённый указатель.

1 значит, был закрыт неверный указатель.

0x00000094: KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT

Это сообщение появляется, когда нить существует, в то время как её стэк ядра отмечен, как не swapable.

0x00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM

Это сообщение появляется, когда KeRemoveQueue удаляет очередь данных, а flink или blink поле равно 0. Это практический всегда вызывается неправильным применением кода работающей нити текущего объекта, но неправильное применение любой очереди может привести к этому. Правило – ввод данных в очередь может быть произведено только однажды. Когда предмет удаляется из очереди, его flink поле равно 0. Этот баг возникает, когда происходит попытка удалить данные, flink или blink поля которых равны 0. Для того, чтобы разрешить этот баг, вам необходимо выяснить очередь, на которую он ссылается. Если эта очередь одна из ЕХ работающих очередей (ExWorkerQueue), тогда объект, который удаляется – WORK_QUEUE_ITEM. Этот баг подразумевает, что это и есть причина. Параметры бага помогают выявить драйвер, который неправильно использует очередь.

0x00000097: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED

MmLoadSystemImage была вызвана, чтобы загрузить bound image. Это не поддерживается ядром. Убедитесь, что bind.exe не был запушен для картинки.KeBugCheckEx

параметры:

1 – Адрес данных в очереди, flink/blink поле которых ноль.

2 – Адрес на ссылающуюся очередь. Обычно это одна из ExWorkerQueues очередей.

3 – Начальный адресс ExWorkerQueue массива. Это поможет выявить, если очередь в вопросе одна из ExWorkerQueue очередей и если так, то офсет из этого параметра выявит очередь.

4 – Если это ExWorkerQueue очередь (как это бывает обычно), это адрес работающей рутины, которая бы вызывалась, если работающий элемент был бы действительным. Это может быть использовано, чтобы выявить драйвер, который неправильно использует рабочую очередь.

0x00000098: END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD

Ваша NT система – триал с ограниченной датой, которая подошла к концу. KeBugCheckEx

параметры:

1 – Низкий 32-дитный запрос вашей даты инсталляции.

2 – Высокий 32-дитный запрос вашей даты инсталляции.

3 – Триал период в минутах.

0x00000099: INVALID_REGION_OR_SEGMENT

ExInitializeRegion или ExInterlockedExtendRegion были вызваны с неправильным набором параметров.

0x0000009A SYSTEM_LICENSE_VIOLATION

Нарушился испытательный срок лицензии софта. Это может быть или из-за попытки изменить тип продукта офлайновой системы, или попытки изменить срок триального периода НТ.

0x0000009B: UDFS_FILE_SYSTEM

Смотрите комментарии FAT_FILE_SYSTEM

0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION

Фатальная ошибка Machine Check Exception (проверка машины).KeBugCheckEx

параметры:

Если процессор имеет ТОЛЬКО MCE функции доступными (например: Intel Pentium), то параметры будут: 1 – Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR

2 –

3 – High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR

4 – Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR Если процессор имеет так же MCA функции доступными (например: Intel Pentium Pro), то параметры будут:1 – Bank number 2 – Address field of MCi_ADDR MSR for the MCA bank that had the error

3 – High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error

4 – Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error

0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Драйвер находится в несовместимом или неустоичивом состоянии электропитания.В большинстве случаев происходит во время выключения компьютера или выхода из ждущего режима (standby) или сна (hibernate).

0x000000A0: INTERNAL_POWER_ERROR

0x000000A1: PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL

0x000000A2: MEMORY_IMAGE_CURRUPT

0x000000A3: ACPI_DRIVER_INTERNAL

0x000000A4: CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER

0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR

Причина этой ошибки всегда ACPI BIOS. Эта проблема не может быть решена ОС.

0x000000A7: BAD_EXHANDLE

0x000000AB: SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT

0x000000AC: HAL_MEMORY_ALLOCATION

0x000000B4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE

Windows не смог перейти в графический режим, потому что ни один видео драйвер не был загружен. Обычно проблема с драйвером или какой-то конфликт видео оборудования с другим оборудованием. Загрузитесь в Safe Mode и посмотрите, если это решит проблему. Если так, то обновите драйвера видео оборудования или откатите на рабочую версию.

0x000000B8: ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC

0x000000B9: CHIPSET_DETECTED_ERROR

0x000000BA: SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT

0x000000BB: NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED

0x000000BC: NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS

0x000000BE: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY

Драйвер попытался записать в read-only память. Обычно возникает после установки неисправного драйвера оборудования, системного сервиса, BIOS`a. Если имя драйвера указано в ошибке, попытайтесь исправть проблему отключением, удалением или откаткой драйверов.

0x000000BF: MUTEX_ALREADY_OWNED

0x000000C1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION

Драйвер пытался записать в недозволенную область памяти. Обновите драйвер.

0x000000C2: BAD_POOL_CALLER

Процесс ядра или драйвер попытались неверно произвести операцию с памятью. Обычно причиной являются неисправные драйвера или софт.

0x000000C4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION

Это общий стоп для фатальных ошибок выявленых Driver Verifier (инструмент проверки драйверов). Переметры переданны KeBugCheckEx и отображены на синем экране.

0x000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL

Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое программное обеспечение, потом проверьте обновление драйвером на сайте производителя.

0x000000C6: DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL

Драйвер пытался получить доступ к освобождённой памяти.

0x000000C7: TIMER_OR_DPC_INVALID

Указывает, что таймер ядра или DPC был обнаружен в памяти, где его не должно было быть. Такая ситуация обычно возникает, когда драйвер не отменил таймер или the Delayed Procedure Call (DPC) перед тем как освободить память занятую таймером или DPC.

0x000000C8: IRQL_UNEXPECTED_VALUE

0x000000C9: DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION

Нарушение инструмента проверки драйверов.

0x000000CA: PNP_DETECTED_FATAL_ERROR

0x000000CB: DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS

Этот относится к стопу 0x76. Он может появится вместо 0x76. Означает, что драйвер или система ввода/вывода не освободили IRQ. Имя драйвера может быть указано на синем экране.

0x000000CC: PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL

0x000000CD: PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION

0x000000CE: DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS

Драйвер не отменил операцию оживания до выхода. Обычная причина – плохой драйвер или сервис.

0x000000CF: TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE

0x000000D0: DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL

0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.

Причиной могут быть:

неисправный драйвер

неисправный RAM

повреждённый файл виртуальной памяти.

0x000000D2: BUGCODE_ID_DRIVER

0x000000D3: DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED

0x000000D4: SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD

0x000000D5: DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL

0x000000D6: DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION

0x000000D7: DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW

0x000000D8: DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES

Обычно возникает при нехватаетке Page Table Entries (PTEs), когда драйвер требует слишком много системной памяти.

0x000000D9: MUTEX_ALREADY_OWNED

0x000000DA: SYSTEM_PTE_MISUSE

0x000000DB: DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES

0x000000DC: DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS

0x000000DE: POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA

0x000000DF: IMPERSONATING_WORKER_THREAD

0x000000E0: ACPI_BIOS_FATAL_ERROR

0x000000E1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL

0x000000E2: MANUALLY_INITIATED_CRASH

0x000000E3: RESOURCE_NOT_OWNED

Ошибка вызвана сбоем файловой системы.

0x000000E4: WORKER_INVALID

0x000000E6: DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION

0x000000E7: INVALID_FLOATING_POINT_STATE

0x000000E8: INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN

0x000000E9: ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION

0x000000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

Проблема в драйвером оборудования явилась причиной зависания системы. Обычно драйвер дисплея ожидает, когда оборудование перейдёт в спящий режим. Проблемы могут быть с видео адаптером или его драйвером.

0x000000EB: DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION

0x000000EC: SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT

0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев.

0x000000EF: CRITICAL_PROCESS_DIED

0x000000F1: SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION

0x000000F2: HARDWARE_INTERRUPT_STORM

Обычно возникает из-за неисправного драйвера.

0x000000F3: DISORDERLY_SHUTDOWN

Выключение Windows не произошло из-за нехватки памяти. Проверьте свободное место на диске и наличие зависших программ.

0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION

0x000000F6: PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION

0x000000F7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER

0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED

0x000000F9: DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN

0x1000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M

Ошибка такая же как 0x7E.

0x1000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M

0x1000008E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M

Ошибка такая же как 0x8E.

0x100000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

0xC000009A: STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES

Не хватка памяти.

0xC0000135: UNABLE TO LOCATE DLL

Windows попытался загрузить какую-то библиотеку, но возникла ошибка. Эта ошибка могла быть вызвана повреждённым, пропавшим файлом или повреждённым реестром.

0xC0000142: Неуспешная инициализация DLL

Обычно возникает, когда программа не может успешно инициализироваться.

0xC0000218: UNKNOWN_HARD_ERROR

Необходимая библиотека реестра не может быть загружена. Файл может отсутствовать или быть повреждённым. Повреждение могдо быть вызвано неисправным жёстким диском или другим оборудованием. Драйвер мог повредить реестр во время его загрузки, или повреждена память, куда загружался реестр.

0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED

Такое случается, когда Windows переходит в режим ядра, а пользовательский режим, такой как Winlogon или Client Server Runtime Subsystem (CSRSS) чем-то скомпрометированы и безопасность не может быть гарантирована. Так как Win XP не может работать без Winlogon или CSRSS. Эти ситуации, когда пользовательские подсистемы могут предотвратить или стать причиной не работы самой системы.

Эта же ошибка может появиться когда администратор изменил права доступа и SYSTEM аккаунт не может больше использовать системные файлы и директории.

0xC0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH

Указывает на проблемы драйверов, системных файлов, неисправность дисков (такие как – испорченная виртуальная память) или неисправная память оборудования.

0xC0000244

A “Stop 0xc0000244” Error Occurs When You Audit Policy Changes If CrashOnAuditFail Is Turned On {KB 323475} Win XP

0xC000026C

Обычно указывает на проблему драйверов.

Не возможно загрузить драйвер {KB 160495} Win NT, Win 2000, Win XP